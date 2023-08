Mario resta con noi fino al 2026! pic.twitter.com/9D6tWIDuLp — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 14, 2023

Mario Rui in azzurro fino al 2026



#ForzaNapoliSempre https://t.co/A0ze2dASP1 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 14, 2023

Ilsi cautela, non solo con gli acquisti, ma anche con i rinnovi, vero obiettivo dell'estate della squadra azzurra. Dopo Giacomo Raspadori e Giovanni di Lorenzo,Il prossimo in ordine di tempo dovrebbe essere Victor OsimhenIl terzino sinistro ha firmato un contratto. Lo annuncia il presidentetramite il canonico tweet, con cui rende ufficiali le trattive di mercato.In concomitanza il Napoli ha diramato un: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mario Rui Silva Duarte fino al 30 giugno 2026".