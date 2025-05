Napoli, ufficiale: ritiro ancora a Castel di Sangro, le date

. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club,, infatti, i Campioni d’Italia saranno, pronta ad accogliere la squadra azzurra per il sesto anno."Quello tra l’Abruzzo e la SSC Napoli è un legame consolidato che si fonda sull’incredibile entusiasmo dei tifosi partenopei, tradizionalmente affezionati ad un territorio ricco di risorse da offrire ed in costante crescita - si legge nel comunicato -. Come avvenuto due anni fa, l’atmosfera promette di essere particolarmente esaltante, visto che a Castel di Sangro il Napoli arriverà con lo Scudetto cucito sul petto.

Nelle oltre due settimane di ritiro, i tifosi avranno la possibilità di osservare da vicino la squadra, impegnata nelle sedute di allenamento allo stadio Teofilo Patini, dove saranno programmate anche 3 amichevoli, attualmente in via di definizione, con avversari di caratura internazionale. A rendere quest’esperienza ancora più ricca contribuirà poi il Summer Village, un’ampia area di intrattenimento che ospiterà tante iniziative ed eventi a loro dedicati e, per i più piccoli, la terza edizione del Summer Camp ufficiale del Club".