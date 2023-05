Prolungato il contratto di Amir Rrahmani fino a Giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028!



https://t.co/Ni1r124R0H



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QAv8eRGs4J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 26, 2023

In attesa di conoscere in maniera definitiva ed ufficiale il destino di Luciano Spalletti, il nome del suo eventuale successore sulla panchina deled il futuro di altri asset fondamentali del club neo-campione d'Italia - dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli alle stelle Kim e Osimhen - il presidente Aurelio De LaurentiisCon una nota pubblicata sul proprio sito, il Napoli comunica infatti il: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028".