Colpo di scena proprio sui titoli di coda: salta momentaneamente la cessione di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Con un tweet molto stringato, il club azzurro ha spiegato i motivi per i quali il centrocampista slovacco, che aveva già firmato un contratto triennale da 9 milioni di euro netti a stagione e salutato i compagni di squadra, non si trasferirà più nel campionato cinese. Il Napoli avrebbe incassato 15 milioni più bonus: "Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti ".



Un possibile indizio sul rallentamento della trattativa, fino al suo naufragio, era stata la richiesta del Napoli al suo capitano di rimandare temporaneamente il viaggio a Madrid per sostenere le visite mediche col Dalian.





Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 febbraio 2019