Ora è ufficiale: Nicolas Pépé è un nuovo giocatore dell'Arsenal. I Gunners, attraverso un tweet, hanno annunciato l'arrivo dell'attaccante francese, proveniente dal Lille. 'Announce Pépé' è il tormentone che ha invaso i social biancorossi, fino al definitivo annuncio. 'Here we go!' twitta il profilo ufficiale dei londinesi, mostrando il giocatore con la nuova maglia.



RIMPIANTO NAPOLI - Sfuma, dunque, un obiettivo importante per l'attacco del Napoli: nelle scorse settimane, gli agenti del giocatore avevano incontrato la dirigenza azzurra nel ritiro di Dimaro. Giuntoli e De Laurentiis avevano l'accordo con il club francese, ma le richieste del giocatore si sono rivelate troppo alte. Il giocatore sbarca a Londra per una cifra vicina agli 80 milioni di euro e vesitrà la maglia numero 19.