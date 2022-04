La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente. pic.twitter.com/3cWMm7TUsJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 24, 2022

Dopo la sconfitta con la Fiorentina e il pareggio con la Roma, oggi è arrivato il ko in casa dell'Empoli. Un risultato che ha del clamoroso soprattutto per come è maturato, tra l'errore incredibile di Meret e la rimonta, dopo lo 0-2, maturata nei minuti finali che ha portato alla vittoria dei toscani.Ecco il comunicato del club: