Napoli, ufficiale: torna Lindstrom dal prestito all'Everton

L’, attraverso una nota ufficiale diramata attraverso il proprio sito, ha annunciato "che Jack, Jesper, Orele Armandoalla scadenza dei loro contratti di prestito, prevista per la fine del prossimo mese". L'attaccante danese, pagato 25 milioni dopo il terzo Scudetto nell'estate del 2023, fa ritorno quindi in Campania ancora una volta dopo l'arrivo di un titolo italiano in bacheca."Nel frattempo, il Club continua le trattative con, arrivato ai Blues in prestito dalla squadra brasiliana del Flamengo lo scorso febbraio, con un accordo valido fino alla fine della stagione 2024/25": l'ex Juventus, a segno nell'ultima giornata di Premier League, conserva delle possibilità di restare ai Toffees.

Il contratto di Lindstrom con il Napoli, dopo che le 29 presenze senza reti con l'Everton sono andate in archivio, è valido fino al giugno del 2028.