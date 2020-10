Il Napoli annuncia su Twitter: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra, resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario".



Da martedì il gruppo squadra e lo staff sono nel ritiro "bolla" per rispettare l'isolamento fiduciario imposto dall'Asl Napoli, dopo che sabato c'era stato l'ordine di non partire per Torino visti i contagi dei calciatori Zielinski ed Elmas.



Intanto oggi si è svolta una riunione in collegamento video tra tutti i medici sociali dei club di Serie A, il coordinatore degli stessi Gianni Nanni e il Consigliere indipendente di Lega Serie A Maurizio Cascasco, Presidente della Federazione medico sportiva italiana. L'incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione per ribadire le prassi e le procedure di gestione dei casi positivi al covid-19 all'interno dei gruppi squadra. In previsione delle prossime settimane i medici hanno iniziato a elaborare e ipotizzare possibili integrazioni al protocollo, volte a un perfezionamento dello stesso.