Il Vicenza comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Napoli l'esterno sinistro Filippo Costa (classe 1995 ex Spal, Parma, Bari e Pisa), che ha firmato un contratto fino a 30 giugno 2025 con rinnovo automatico per un'ulteriore stagione condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. Nella scorsa stagione era in prestito al Foggia.