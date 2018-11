Nuovo infortunio per Simone Verdi, che ora è forte rischio per la sfida con il Chievo. Come riporta il sito ufficiale del Napoli infatti: "Verdi ha subìto una distorsione alla caviglia sinistra la cui entità sarà valutata nelle prossime 48 ore".



Non solo Verdi, problemi anche per Amin Younes: "Lievissima distorsione di primo grado alla caviglia destra".