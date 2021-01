L'ultima volta che Victor Osimhen è sceso in campo con la maglia del Napoli risale allo scorso 9 novembre. Il giocatore ha prima avuto dei problemi alla spalla durante gli impegni con la Nazionale e poi ha contratto il Covid-19 durante il rientro in Nigeria per festeggiare il suo ventiduesimo compleanno il 28 dicembre. Questa mattina si è sottoposto ad un nuovo tampone, che ha dato ancora esito positivo. Ecco il comunicato della SSC Napoli:



"Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana".