Napoli, UFFICIALE: Zielinski è fuori dalla lista Champions. Tutti gli elenchi

Redazione CM

Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le liste aggiornate per la Serie A e per la Champions League: la notizia è l'esclusione dalla seconda del centrocampista polacco Piotr Zielinski, che non rinnoverà il contratto e andrà via a zero alla fine della stagione. vi riportiamo gli elenchi qui di seguito. Da segnalare che non rientra nella lista UEFA neanche Leander Dendoncker, prelevato dall'Aston Villa.



COME FUNZIONA PER LA CHAMPIONS - Diversamente dalla Serie A, in cui i movimenti in lista sono illimitati purché si rispetti il numero massimo di 25 e i paletti per le varie categorie (liberi, Under 22, formati in Italia, formati nel vivaio), le squadre che partecipano alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League possono iscrivere al massimo tre nuovi giocatori acquistati nel mercato invernale. Dal 2018/19 possono essere iscritti anche giocatori che hanno già disputato la competizione con un altro club o con un club ancora in gara.



SERIE A



CAJUSTE

DENDONCKER

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

ZIELINSKI

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK



UEFA



CAJUSTE

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK



FUTURO NERAZZURRO - Zielinski ha un accordo con l'Inter per un triennale fino al 2027 a tre milioni e mezzo l'anno. Sarà raggiunto a Milano da un altro colpo a parametro zero, Mehdi Taremi, proveniente dal Porto con condizioni simili a livello di contratto e ingaggio. Fino ad oggi in stagione per il polacco 3 gol e 3 assist in 26 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Napoli, non arriverà nel weekend la 27esima per via di un affaticamento muscolare.