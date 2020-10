Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 2, 2020

. Al termine del secondo giro di tamponi, effettuato ieri, ilha comunicato che il centrocampista polacco ha contratto il Covid-19. Come lui positivo anche Giandomenico, collaboratore extra gruppo squadra (dirigente, è il braccio destro del ds Cristiano).Domani mattina previsto un nuovo giro di tamponi. In serata dovrebbero arrivare i risultati, e poi la squadra dovrebbe partire per Torino.era stato tra i protagonisti della partita vinta domenica 6-0 contro il. Il polacco era anche andato a segno, con seguente abbraccio dei compagni.