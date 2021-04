Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano. pic.twitter.com/kXpOF8sft7 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 2, 2021

Quella di ieri è stata una giornata difficile in casa. È scattato l'allarme Covid prima perdato che nella Nazionale italiana erano risultate alcune positività, ma il primo tampone ai giocatori ha dato esito negativo. La paura più grande l'ha causatache di rientro dagli impegni con la PoloniaArrivato a casa ne ha fatto un altro, risultato negativo. L'attesa più grande era tutta per il tampone molecolare - il più affidabile - effettuato ieri sera.Ecco la risposta, con il comunicato della. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano".