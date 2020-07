Tra i futuri più incerti in casa Napoli c'è sempre quello di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese potrebbe dire addio a fine stagione. Ma secondo il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, non è così scontata la cessione. Anzi... Le parole di Ugolini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Tutti vogliono Koulibaly, è il difensore più forte al mondo. È da capire come cambierà il mercato dopo il Covid e se varieranno i valori economici dei giocatori. Ma il Napoli deve stare tranquillo, il contratto del giocatore scadrà il 2023 ed è il calciatore con l'ingaggio più alto presente all'interno della rosa".