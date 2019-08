Come riferisce il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ed al Napoli aspettano una risposta da Mauro Icardi: la scadenza è fissata, 48 ore per decidere, con gli azzurri che rappresentano l'unica alternativa concreta alla permanenza all'Inter.

All'Inter è stata recapitata una proposta da 65 milioni di euro tutt'ora valida: all'attaccante argentino un'offerta di contratto da 6.5 milioni di euro che possono arrivare anche a 7 con i bonus.