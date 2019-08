Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, sta scadendo l’ultimatum che Aurelio De Laurentiis avrebbe dato a Wanda Nara e Mauro Icardi: "Mentre, però. il Napoli attende una risposta dall’attaccante argentino, che ieri non era nemmeno in tribuna a San Siro, si è giustamente tutelato. Cristiano Giuntoli, infatti, ha portato avanti parallelamente la trattativa per Fernando Llorente, attaccante spagnolo svincolato di 34 anni. E ha così chiuso un accordo con l’agente dinnanzi ad una bistecca alla fiorentina, in un ristorante che sta dalle parti di Coverciano: sabato, nell’appuntamento a pranzo con il management del centravanti basco, c’è stata una stretta di mano per un biennale da due milioni e mezzo di euro a stagione. Con il patto tra gentiluomini che non appena si sarà sciolto il dilemma (Icardi sì o Icardi no), ci sarebbe stato il contatto per sistemare il carteggio federale".