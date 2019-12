Carlo Ancelotti è pronto per fare le valigie. Prossima tappa: Liverpool. Quello che è ormai l'ex allenatore del Napoli è atteso in città e domani assisterà all'incontro di Premier League tra l'Everton e l'Arsenal, prima di firmare con i Toffles nella giornata di lunedì.



Ma oggi c'è stato l'ultimo saluto "napoletano" per mister Ancelotti. Infatti si è concesso un pranzo nel famoso ristorante partenopeo Da Cicciotto a Marechiaro.