Infortunio in allenamento per Anguissa. Il centrocampista del Napoli è stato costretto a fermarsi e nel pomeriggio ha fatto ritorno a Castel Volturno, dove si è sottoposto ai test presso la clinica Pineta Grande. Non arrivano affatto buone notizie, come comunicato dalla SSC Napoli: Gli esami strumentali effettuati a Frank Anguissa, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane.



TEMPI DI RECUPERO - L'infortunio costringe Anguissa a chiudere anticipatamente la sua preparazione con la squadra a Castel di Sangro. Il centrocampista camerunense resterà a Castel di Sangro e lavorerà a parte per tornare quanto prima. Salterà chiaramente le due amichevoli in programma contro l'Augsburg e l'Apollon Limassol. In forte dubbio anche la sua presenza all'esordio contro il Frosinone con i tempi di recupero stimati che vanno dalle 2 alle 3 settimane.