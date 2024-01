Napoli, ULTIM'ORA: infortunio per Zielinski, out con la Salernitana. Scelto il sostituto

Aumenta l'emergenza in casa Napoli con Piotr Zielinski che sarà costretto a saltare il derby campano contro la Salernitana. Alle 15:00 il fischio d'inizio, il Napoli ha bisogno di rialzarsi, anche se Mazzarri si trova a dover fare i conti con tante assenze.



OUT ZIELINSKI - Zielinski, dunque, si aggiunge alle assenze di Anguissa e Osimhen (in Coppa d'Africa) e degli infortunati Meret, Olivera e Natan. Il polacco sarà out con la Salernitana a causa di un affaticamento. Al suo posto sarà il turno di Gianluca Gaetano.