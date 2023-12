Notte fonda al Maradona, il Napoli esce con una grossa umiliazione dalla Coppa Italia. Vince il Frosinone 4-0, una sconfitta così pesante in questa competizione che mancava addirittura dal 1958. La reazione del pubblico di Fuorigrotta non poteva che essere quella di una tifoseria delusa, che ha fischiato la squadra all'uscita dal campo al triplice fischio con tanto di cori, tra cui "Meritiamo di più".



TRADITO DAI BIG - Tante le assenze, questo è certo. Mazzarri ha voluto comunque dare spazio un po’ a tutti dal primo minuto e paradossalmente chi ha giocato meno non è stato il peggiore. A “tradirlo”, infatti, sono stati i calciatori subentrati, i famosi big. Di Lorenzo su tutti, protagonista in negativo della serata con quel retropassaggio sciagurato che è costato il 2-0 di Caso e ha concesso il rigore del 3-0. Male anche Osimhen che sbaglia in marcatura sull’1-0 di Barrenechea e si fa recuperare incredibilmente da Lusuardi mentre lanciato verso la porta. Sono un po’ le immagini della serata e si vede dal volto dello stesso Osimhen, visibilmente deluso a fine partita e anche un po’ stizzito per questo risultato così largo. Certo è che è una premessa poco incoraggiante guardando al futuro che porterà a giocarsi la Champions a Barcellona. Con il centravanti che però deve portare qualcosa in più. Il Napoli è pronto a premiarlo con un ingaggio monstre, adesso tocca a lui rispondere in campo.