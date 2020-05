Un addio certo per il Napoli: Elseid Hysaj lascerà i partenopei. La conferma è arrivata da Mario Giuffredi, agente del giocatore, che - intervenuto a Radio Kiss Kiss - ha dichiarato: "Abbiamo comunicato al Napoli e al presidente De Laurentiis che non rinnoveremo il contratto. La nostra volontà è andare via".