Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbero tanti giocatori in uscita dal Napoli, ma vi saranno anche dei rientri dai prestiti. E' questo il caso di Roberto Inglese, attaccante in prestito al Parma questa stagione che però non sembra rientrare nei piani dell'allenatore azzurro, Carlo Ancelotti. In prima fila lo stesso Parma, ma bisogna capire se i ducali avranno intenzione di esaudire le richieste del presidente De Laurentiis.