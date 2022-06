Il Torino prova a inserirsi tra Leo Ostigard e il Napoli. Il difensore ex Genoa vuole solo gli azzurri, ma il ds granata Vagnati prova a tentare il Brighton - proprietario del cartellino - preparando un'offerta importante. Come fa sapere il Corriere dello Sport, il giocatore è convinto di trasferirsi a Napoli come ha già svelato anche al suo allenatore.