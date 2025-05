Napoli, un colpo top in attacco per convincere Conte: tentativo per David e Nunez

è stato fin troppo chiaro e tutte le voci su un suo possibile addio ala fine stagione si intrecciano già oggi, a Scudetto non ancora vinto, con quello che potrebbe essere. La richiesta è stata fatta a mezzo stampa: per competere su più fronti servono giocatori di livello che allunghino la rosa e che, soprattutto, non vengano poi strappati a stagione in corso come successo a Kvaratskhelia. C'è in particolareLa battaglia della scorsa estate per portare a Napoli Romelu Lukaku è stata per Conte estenuante e anche per questo il tecnico salentino ha già mandato diverse stilettate alla proprietà a mezzo stampa: "Non posso vivere di miracoli e non di programmazione. Ho stima e affetto per il presidente. Io devo calcolare tutto, non sono stupido. Mi metto grandi pressioni ma devo avere anche le giuste armi. Altrimenti è un gioco al massacro e non voglio essere massacrato''.E una delle armi a cui l'ex-Inter e soprattutto Juventus allude in questo passaggio è sicuramenteCome dimostrato in stagione in rosa, pur considerando l'ottimo impegno mostrato da Giovanni Simeone, non c'è un 9 d'area con caratteristiche simili al belga e che possa garantire soprattutto un'alternativa alla sua altezza per le partite di alto livello che nella prossima stagione si moltiplicheranno.

- Le caratteristiche sono delineato, ora tocca al direttore sportivo Giovanni Manna fare il resto e in quest'ottica vanno registrati diversi tentativi.è ancora il nome più importante fra coloro che si svincoleranno a parametro zero a fine stagione e, sebbene siano altissime le commissioni per la firma fatte dal suo entourage, il canadese piace parecchio. L'alternativa porta aun vecchio pallino del direttore sportivo ex-Juventus che già in bianconero, prima del suo passaggio al Liverpool, provò ad acquistarlo. Con i Reds sta vivendo un momento ricco di bassi e pochi alti da comprimario e non vedrebbe di cattivo occhio un addio estivo. Il costo (fu pagato 85 milioni nel 2022) sarebbe però molto più alto.Infine ci sono le alternative italiane, che rispondono ai nomi didell'Udinese edel Parma che però non avrebbero per Conte lo stesso appeal. La caccia al 9 è appena cominciata: obiettivo convincere Conte prima dell'estate.