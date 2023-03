L’ex azzurro Roberto 'El Pampa' Sosa, in una recente intervista a Vinokos, ha parlato di un prospetto argentino che potrebbe crescere e diventare un affare di mercato: “Chi voglio segnalare è Benjamin Dominguez, esterno d’attacco brevilineo e molto tecnico, ricorda un po’ il primo Mertens. Classe 2003, gioca nel “mio” Gimnasia, domani sarà titolare nel derby contro l’Estudiantes, salta bene l’uomo, è molto bravo nell’uno contro uno. Chi lo prende ora secondo me fa un affare, lo prendi e lo tieni un altro paio d’anni lì, ora costa poco. Poi non dite che non ve l’ho detto…”.