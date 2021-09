Momo Sissoko, ex centrocampista di Juve e Fiorentina, parla di Zambo Anguissa, nuovo giocatore del Napoli: "Anguissa è un buon giocatore quando ha iniziato a giocare in Francia nutrivo qualche dubbio sulle sue qualità ma poi è cresciuto moltissimo. Gioca benissimo, è davvero un buon acquisto per il Napoli" le sue parole a Radio Kiss Kiss.