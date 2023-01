Napoli e Cittadella hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in Veneto del 19enne attaccante di proprietà dei partenopei Giuseppe Ambrosino.



Il giovane centravanti nativo di Procida si accaserà al Cittadella in prestito semestrale dopo aver trascorso la prima parte di stagione a Como, dove ha messo a segno un gol in quattro presenze.