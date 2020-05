La Gazzetta spiega come il Napoli sta immaginando di fare a meno di Kalidou Koulibaly: "L’idea sarebbe quella di rimpiazzarlo con un giovane di prospettiva. Giuntoli l’avrebbe già individuato, si tratta di Robin Koch, 23 anni, del Friburgo. Il ds è orientato a presentare un’offerta di 15 milioni per il cartellino, al giocatore verrebbe offerto uno stipendio intorno al milione di euro netto per 5 stagioni. Nelle prossime ore, comunque, potrebbe esserci un’accelerata dei dirigenti napoletani, perché c’è il sospetto che Rangnick possa portarlo con sé al Milan"