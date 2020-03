Come si apprende dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe voluto allenamenti individuali nel proprio centro tecnico: "L’idea, per un po’, quando sembrava ci fosse un orizzonte, è stata quella - eventualmente - di allenarsi in piccoli gruppi rigorosamente separati, un paio di calciatori per volta, per garantirsi la parte atletica e il tono muscolare; niente partitine e niente «torello», dunque contatti zero. Ma è rimasta lì, come una frase che compare sul bagnasciuga e sparisce con la prima bassa marea. Ora ognuno fa da sé, ovviamente, con Gattuso ed il suo staff che ogni due giorni inviano una serie di video con dentro i suggerimenti per assolvere al lavoro aerobico: ai calciatori sono state spedite le cyclette, i tapis roulant, uno a testa, e persino un pallone del campionato per palleggiare chi nel soggiorni, chi in terrazza, chi nel proprio giardino e restare in confidenza con la propria vocazione".