Una bruttissima notizia in un clima di festa. Questa notte a Napoli, durante i festeggiamenti per lo scudetto, è morto Vincenzo Cospito, un ragazzo di 26 anni che viveva nel quartiere Ponticelli. Trafitto da un colpo di un'arma da fuoco, il giovane era stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Cardarelli, dove ha perso la vita.



Inoltre a ora si registrano sei feriti: tre da colpi d'arma da fuoco e altrettante dall'esplosione di petardi. Questi ultimi, tutti feriti alle mani, sono stati ricoverati all'Ospedale dei Pellegrini.