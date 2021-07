Stanislav Lobotka in forma per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Pagato 23 milioni di euro nel gennaio del 2020, in un anno e mezzo ha messo insieme 29 presenze, finendo la scorsa stagione male da un punto di vista fisico: appesantito, lento, indietro rispetto ai compagni. Dopo Euro2020 con la Slovacchia, il centrocampista si è fatto trovare pronto: 6 chili smaltiti grazie al programma di Vincenzo Monda e Marco Rufolo, nutrizionisti dello staff del dottor Canonico.