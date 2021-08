Preferito del Napoli per la fascia sinistra in difesa, Pervis Estupiñán fornisce un assist agli azzurri: come riferisce La Gazzetta dello Sport infatti, il laterale del Villarreal ha dato l'ok a Giuntoli e snobba la corte del West Ham per il Napoli, pronto a presentare un'offerta da 1,5 milioni di euro per il prestito (con diritto di riscatto) al Submarino Amarillo.