Secondo la Gazzetta dello Sport: "Pur sottolineando che, secondo lui, non si sposterà nessuno da Napoli, qualche giorno fa non a caso Carlo Ancelotti ha sottolineato saggiamente un concetto più generale: «Se un giocatore vuol partire, meglio lasciarlo andare via». Il Napoli in prospettiva estiva ha le idee abbastanza chiare su come agire in mediana. Sotto stretta osservazione lo spagnolo del Villarreal Pablo Fornals, piace molto anche il nazionale slovacco del Celta Vigo Stanislav Lobotka. Un altro profilo è quello del brasiliano Thiago Mendes, 26 anni del Lilla. Senza dimenticare il 19enne argentino Agustin Almendra, del Boca Juniors. Ma nulla si muoverà se non uscirà Allan"