Secondo quanto riportato da Il Mattino, la frenata per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli è legata principalmente al fatto che l'attaccante belga si è fatto portavoce del resto della squadra nella questione multe per l'ammutinamento con De Laurentiis. Il presidente si è irrigidito e ha frenato sul rinnovo consentendo al belga di riaprire le trattative per l'addio a parametro zero, con l'Inter in pole.