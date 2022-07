Il Napoli, come ampiamente raccontato da calciomercato.com, ha individuato in Kim Min-Jae il profilo giusto per sostituire Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea. Secondo il giornale turco Aspor il difensore sudcoreano oggi non si è allenato con il Fenerbahce perché sta trattando il trasferimento in azzurro.