Ormai sono già due settimane che Marek Hamsik ha dato il via alla sua nuova avventura in Cina. Dopo ben dodici anni passati a giocare all'ombra del Vesuvio, l’ex capitano azzurro si è trasferito a Shanghai alla corte del club Dalian Yifang, firmando un contratto da 9 milioni più bonus a stagione e si è legato alla società orientale per i prossimi 3 anni. E così lo scorso 17 febbraio Marek, dopo ben 10 ore di volo, è atterrato in Cina: partito dalla Slovacchia, ha fatto scalo a Pechino ed infine è arrivato a Shanghai. Il suo primo alloggio è all’85esimo piano del Grand Hyatt Hotel, albergo dal panorama suggestivo e dal quale si può vedere tutta la città: "Andrò a Shanghai per allenarmi in vista dell'inizio del campionato", queste le parole dette dallo slovacco in conferenza stampa.



Il trasferimento al Dalian avverrà solo dopo la pausa delle Nazionali, ma intanto Marek conoscerà il suo nuovo allenatore, Choi Kang-Hee, l’intero staff tecnico e i suoi nuovi compagni di squadra. Come si può vedere dalle prime foto scattate in Cina, Hamsik vestirà lo stesso numero di maglia anche per i prossimi tre anni cinesi, il 17 sarà ancora sulle sue spalle. Lo slovacco ha quindi concluso, proprio nel giorno di San Valentino, la sua storia d’amore con il Napoli durata ben dodici stagioni, iniziando così ufficialmente la sua nuova esperienza da calciatore nella Chinese Super League. Lascia ricordi e rimpianti, ma anche tanto amore nei cuori azzurri. Per i tifosi napoletani però sarà possibile conservare un ricordo del capitano slovacco: infatti il club azzurro ha messo in vendita il “Marekiaro Official Kit”, un box che include la maglia gara autografata da Marek Hamsik e il gagliardetto «Hamsik All-Time Top Scorer» con cui si celebrava il superamento di Diego Armando Maradona in cima alla classifica dei migliori bomber azzurri nella storia del club.