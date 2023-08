Il Siviglia guarda in casa Napoli per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, gli andalusi hanno messo nel mirino l'esterno offensivo Hirving Lozano per alzare il livello del reparto avanzato di mister Mendilibar. L'alternativa al messicano è Dodi Lukébakio, attualmente in forza all'Hertha Berlino.