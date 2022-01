Jorge Sampaoli, allenatore dell'Olympique Marsiglia, tira fuori i francesi dalla corsa a Nicolas Tagliafico, 29enne terzino in uscita dall'Ajax. L'allenatore argentino in conferenza stampa ammette: ​"È vero che ho parlato con lui. Nico però mi ha chiesto di dargli più tempo, perché aveva altre opzioni, e alla fine abbiamo preso Kolasinac sulla corsia mancina. Sono felice di averlo con noi perché Sead è un giocatore che somiglia molto a Tagliafico per caratteristiche, l'unica differenza tra loro è che avevo già allenato Nico in passato".