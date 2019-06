Come racconta Il Mattino: "Il Napoli sta mettendo a punto l'offerta per Veretout: c'è ora da attendere solo il passaggio ufficiale alla nuova proprietà viola del magnate italo-americano delle comunicazioni Rocco Commisso. La prossima settimana può essere quella decisiva per concludere positivamente la trattativa. Il vero obiettivo per il centrocampo è lui, il francese, tra i pochi a salvarsi in quest'annata nera dei viola. Il ds Giuntoli ne ha parlato a più riprese con il suo agente Mario Giuffredi, lo stesso di Di Lorenzo, il terzino destro dell'Empoli primo acquisto del club azzurro: l'accordo con il centrale è da considerare cosa già fatta da tempo (contratto di cinque anni) resta da perfezionare la trattativa con la Fiorentina"