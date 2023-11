Napoli-Union Berlino 1-1Napoli:: fa quel che può sul gol dell'Union andando a parare il tentativo di Becker, non riesce nel miracolo anche su Fofana. Oggi molto meglio nelle uscite.: la fascia destra funziona bene, ci sono le solite combinazioni con Politano.: pericoloso in un paio di occasioni su calcio piazzato, ha qualche difficoltà nell'affrontare Becker che va spesso via in velocità.: gioca soprattutto in impostazione e lo fa bene. Vince qualche duello aereo, poi non corre particolari pericoli.: spinta con qualità sull'out mancino, serve l'assist per l'1-0 di Politano (32' s.t.: subentra per dare freschezza, ci riesce poco).: trova anche il gol, annullato per fallo di Di Lorenzo. Poi cala tanto, rallenta l'azione più volte.: si spinge in avanti per dare qualche soluzione in più, solita intensità per alzare i ritmi. Nel finale apprensione per le sue condizioni, lascia il campo per un colpo al braccio (32' s.t.: lotta, va a duellare di fisico e ha qualche pallone che raccoglie di testa andando vicino al gol).: parte anche bene, è tra i più pericolosi del Napoli nel primo tempo e si inserisce molto bene. Non fa lo stesso nei secondi quarantacinque di gioco (46' s.t.).: è in una forma importantissima. Segna il gol che sblocca la partita e va via in dribbling con una continuità impressionante. Questa sera non lo riescono a prendere mai e sono costretti a ricorrere alle maniere forti per arginarlo (42' s.t.).: inizia facendosi rincorrere da Bonucci. Diventa maggiormente statico e l'ex Juve lo neutralizza.: si libera con giocate di una qualità enorme, però nel momento della concretizzazione dell'azione non è determinante.: un pareggio che sa di sconfitta perché l'Union Berlino veniva da un periodo profondamente buio. I suoi nettamente superiori, ma lasciano per strada due punti oggi che non erano affatto previsti. La sostituzione di Politano nel momento decisivo non ha fatto sorridere tanti tifosi, considerando che l'esterno romano è stato il migliore in campo.Union Berlino:: non fa parate impossibili ma tutte molto preziose che alla fine incidono sul risultato finale.: ci mette il fisico finché può ma quando Kvara lo punta va in affanno. È costretto a spendere il giallo su Politano a metà ripresa.: all'inizio vede sbucare Raspadori ovunque e non lo tiene. Poi, però, ne prende le misure.: nella sua zona arriva il Napoli costantemente, ma non si scompone e va a duello cercando di portare gli avversari sul fondo.: sua l'occasione più pericolosa, scheggia il palo su punizione a tempo scaduto nella prima frazione. Ma il suo tocco si rivela decisivo per il gol di Politano (19' s.t.: resta più bloccato rispetto a Juranovic e lavora di contenimento).: si ritrova una buona chance ma spreca da buona posizione calciando male e consentendo a Meret di bloccare (34' s.t.).: si vede veramente poco, nulla di indimenticabile nella mediana tedesca (25' s.t.vecchia conoscenza di Garcia, è stato seguito proprio dal Napoli la scorsa estate per sostituire Ndombele. Oggi lo affronta da avversario e ci mette diversi palloni recuperati in mediana).: buon lavoro a centrocampo, si alza tanto per disturbare la manovra del Napoli e per inserirsi (25' s.t.: si cala subito nel match, in ciò che richiede questa partita e si applica bene a centrocampo).: fa partire l'azione del contropiede che vale l'1-1 con un lancio dalla propria area. Quando c'è da spingere non si tira indietro, soffre qualcosina contro l'asse Di Lorenzo-Politano (35' s.t.).: tanto movimento da parte sua, quando gioca in velocità mette in difficoltà Rrahmani. Protagonista nella ripartenza del pareggio, Meret gli sbarra la strada.: aveva servito l'assist nel match d'andata, annullata la rete per fuorigioco. Oggi è tutto buono, il gol è suo e per lui è anche il primo centro stagionale.: spezza una striscia negativa di sconfitte che durava da 12 partite. Lo fa pareggiando al Maradona, contro i campioni d'Italia e può sognare ancora il terzo posto nel girone per l'Europa League.