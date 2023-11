Napoli-Union Berlino (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quarta giornata del Gruppo C nella fase a gironi della Champions League. I campioni d'Italia si presentano a questa sfida al secondo posto in classifica con 6 punti, a -3 dal Real Madrid e a +3 sul Braga che si incontrano stasera al Bernabeu. Mentre i tedeschi, reduci da ben 12 sconfitte di fila, sono ancora inchiodati a quota zero.



LE ULTIME - Garcia deve ancora fare a meno dell'infortunato Osimhen, dall'altra parte Fischer si affida a due vecchie conoscenze della Serie A come Bonucci e Gosens.

Arbitra l'olandese Makkelie, assistito dai connazionali Steegstra e de Vries con Lindhout quarto uomo, Ruperti e il croato Bebek al Var.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.



UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Bonucci, Leite; Trimmel, Kral, Khedira, Laidouni, Gosens; Becker, Fofana. All. Fischer.