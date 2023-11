Quarto impegno di Champions League per il Napoli, che domani sarà in campo al Maradona (fischio d’inizio alle 18:45) per sfidare l’Union Berlino. 0-1 in Germania appena quattordici giorni fa, ora è tempo del match a Fuorigrotta per avere un piede e mezzo agli ottavi di finale.



COSÌ IN CAMPO - Garcia dovrà rinunciare chiaramente a Osimhen, ancora alle prese con l’infortunio e di ritorno (domani) dalla Nigeria. Tra i pali ci sarà il solito Meret. Difesa a 4 con Natan pronto a ritrovare il posto da titolare dopo la squalifica in campionato dell’ultimo turno e al suo fianco ci sarà Rrahmani (assente domenica 12 novembre contro l’Empoli per l’impegno in nazionale). Sull’out di destra il solito Di Lorenzo, mentre a sinistra potrebbe vincere il ballottaggio Mario Rui con Olivera. Centrocampo usuale con Lobotka vertice basso, Anguissa e Zielinski ai lati. Il tridente vedrà il giocatore più in forma a guidare l’attacco, Raspadori, con i suoi 3 gol nelle ultime tre partite. Politano e Kvaratskhelia saranno gli esterni. A gara in corso potrebbero tornare utili giocatori come Elmas, Simeone, Lindstrom, Olivera e Cajuste.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.



UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Bonucci, Leite; Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Gosens; Behrens, Becker. All. Fischer