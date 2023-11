Tre punti per mettere la qualificazione in ghiaccio. Al Maradona arriva l'Union Berlino e il Napoli vuole continuare il buon momento di forma. Reduce dal successo in Germania e da quello di Salerno, gli azzurri si affidano ancora a Raspadori, in contumacia Osimhen. Calcio d'inizio alle 18:45 per la quarta giornata del Girone C della UEFA Champions League 2023-24. Il Real è distante tre punti, come il Braga che insegue la squadra di Garcia. Punti pesanti per gli azzurri che possono ancora arrivare primi nel girone



PRECEDENTI - Il Napoli ha vinto 1-0 nella gara d'andata contro l'Union Berlino, la prima tra i due club, effettuando solo sei tiri totali (di cui uno nello specchio della porta). Le sei conclusioni complessive con un valore di Expected Goals di 0.25 di quel match rappresentano i valori più bassi per una squadra che ha vinto una partita in questa stagione di Champions League. E non c'è momento migliore per affrontare la squadra di Bonucci che perde da 12 partite di fila. Il Napoli ha perso solo due delle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League, segnando in media 2.4 gol a partita nel periodo (36 reti in 15 match).