Il Manchester United pronto a fare follie per Kalidou Koulibaly. Secondo la Gazzetta dello Sport: "C’era un osservatore del Manchester United a seguire il Napoli nella partita di Champions League contro il Liverpool, ad Anfield. Obiettivo: Kalidou Koulibaly. Non è la prima volta che gli uomini dei grandi club vanno a spiare, per così dire, le prestazioni del difensore. Già a inizio stagione c’era stato il forte interessamento del Barcellona. Le quotazioni si stanno impennando: ormai si parla di 100 milioni per il Napoli, pronti già per gennaio, e di un ingaggio raddoppiato per lui".