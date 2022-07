Il Napoli ci pensa e ci sta lavorando: Kaliodu Koulaiby è e resta uno dei giocatori più importanti della rosa e blindarlo potrebbe essere fondamentale per il presente e per il futuro. Servirà uno sforzo economico per quantomeno confermare l'attuale ingaggio e prolungare il contratto in scadenza 30 giugno 2023, ma De Laurentiis, secondo la Gazzetta dello Sport, sta iniziando a pensarci per evitare di perderlo e doversi sedere attorno a un tavolo e trattare con la Juventus.