. Il ko di Empoli non è andato giù ache ieri, prima della sfida contro il Sassuolo,all'esterno dell'hotel Palazzo Caracciolo, dove Spalletti e i suoi uomini alloggiavano ( APPROFONDIMENTO QUI ).Non solo cori e tanta rabbia mista a delusione da parte dei tifosi, ma spunta anche un retroscena raccontato dal Corriere del Mezzogiorno:, assicurando agli ultras il massimo impegno per le ultime partite. Proprio lui, però,Una consegna in linea con il testo dello striscione esposto ieri: "La frittata è fatta, indegni".