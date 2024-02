Napoli, Valdifiori: 'Vi racconto mister Calzona. Ecco in cosa sembra Sarri e in cosa non Mazzarri...'

L'ex Napoli Mirko Validifiori è stato allenato anche da Francesco Calzona, nuovo allenatore del club, L'ex centrocampista ha parlato a Tv Play, ecco le sue parole.



NUOVO ALLENATORE - "Lo conosco da tanto tempo. È sempre stato il secondo storico di Sarri, l’ho avuto sia ad Empoli che al Napoli. Ha avuto un grande maestro come Sarri e ha fatto bene con la Slovacchia, adesso ha una grande occasione come primo allenatore conoscendo anche l’ambiente. Lavora in modo maniacale, ha tutta un’altra idea di calcio rispetto a Mazzarri. Con Sarri stava sempre chiuso nello stanzino a studiare gli schemi. Sarriano o Spallettiano? Secondo me è più sarriano, infatti mi aspetto il 4-3-3 sin da subito”.