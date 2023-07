Il Napoli continua a lavorare in maniera importante sul fronte marketing. Come preannunciato, oggi è stato inaugurato un nuovo Official Store Napoli in pieno centro città, presso la nota via Calabritto. Sarebbe dovuto essere presente il presidente Aurelio De Laurentiis, che per impegni personali ha dovuto dare forfait.



QUANTO ENTUSIASMO - Presenti quasi 500 tifosi in fila per accedere al nuovo store e acquistare la nuova maglia. Alle 19:26 (come l’anno di nascita del club) la figlia del presidente e style designer della società, Valentina De Laurentiis, ha tagliato il classico nastro tricolore. Dopodiché è partito il coro dai tifosi “I campioni dell’Italia siamo noi” con la stessa De Laurentiis che ha cantato con grande entusiasmo e coinvolgimento con i supporters partenopei.