Secondo il Corriere dello Sport: "Fabian s’impone per versatilità, eleganza e intelligenza, ondeggia tra la mediana e la trequarti, va da destra a sinistra. Lo vuole il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City, il Napoli cerca di blindare con un rinnovo e una clausola da 120 milioni. Ma il Napoli non intende cedere, non immagina di venderlo, e potrebbe farlo se effettivamente costretto dinnanzi a una offerta alla quale sarebbe impossibile dire di no. Base d’asta: cento milioni di euro"